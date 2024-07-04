Театральный G3 — это камерный малоэтажный комплекс в сосновой роще. В нём всего два дома на закрытой территории с продуманным ландшафтным дизайном, рекреационными зонами и достаточным количеством мест для парковки. Проект вдохновлён жизнью бизнес-класса и предлагает стрит-ритейл, детский сад, площадки для спорта и отдыха. Квартиры варьируются от студий до просторных евроформатов, с террасами на первых этажах и французскими балконами на последних.