СКОРО СТАРТ ПРОДАЖ ВТОРОГО ДОМА. Открыто предбронирование
Живите среди вековых сосен
Театральный G3 — это камерный малоэтажный комплекс в сосновой роще. В нём всего два дома на закрытой территории с продуманным ландшафтным дизайном, рекреационными зонами и достаточным количеством мест для парковки. Проект вдохновлён жизнью бизнес-класса и предлагает стрит-ритейл, детский сад, площадки для спорта и отдыха. Квартиры варьируются от студий до просторных евроформатов, с террасами на первых этажах и французскими балконами на последних.
ВCЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ
В СВОЕМ ДОМЕ
Особенности проекта
Уютный
тихий двор
Уютный
тихий двор
Детские площадки
Зоны для игр детей разного возраста
Антитравматическое покрытие детских площадок
Дворы без машин
Доступ только для жителей
Wi-Fi на территории
Лесная гостиная с вековыми соснами
Беседки для спокойного отдыха
Зоны воркаута
Тренажеры для спорта и спортивных игр
Здоровый образ жизни
Входные группы
и лобби
Входные группы
и лобби
Безбарьерная среда
Входные группы на уровне тротуара
Дизайнерское лобби с панорамным остеклением, зоной отдыха и лифтом
Лобби по индивидуальному дизайн проекту
Помещение для хранения колясок и велосипедов
Розетки для электросамокатов
Места для мытья лап питомцам и велосипедных колес
Гостевой санузел
Архитектура
Дома с фасадами природных оттенков
Малоэтажная застройка 4-5 этажей
Французские балконы
Квартиры с террасами на первом этаже
Широкоформатные окна
Инфраструктура
От станции МЦД-3 “Ильинская”
До м. Выхино
До Казанского вокзала
До Новорязанского шоссе
До МКАД
Типовые планировки
Сценарии для жизни
Отделка
Выбор квартиры с чистовой отделкой прекрасно подойдет для тех, кто хочет сразу после покупки заехать в свою новую квартиру. Вам не придется ломать голову над дизайн-проектом, контролировать рабочих, а главное – вы сможете переехать сразу после получения ключей! Приятный бонус - не придется тратить дополнительные деньги на ремонт, стоимость отделки уже включена в стоимость квартиры
Все включено
Переезд сразу после получения ключей
Готовое решение
Дизайн продуман профессионалами, вам остается купить только мебель
Качество
Отделка от застройщика выполняется из качественных проверенных материалов и опытными рабочими
Экономия
Выгода от экономии денег и времени
Способы покупки
Предоставляются программы ипотеки с выгодными условиями: «Семейная ипотека» с ставкой 6% для семей с ребенком до 6-ти лет и «IT-ипотека» с ставкой 5% для сотрудников аккредитованных IT-компаний. Обе программы предусматривают первоначальный взнос от 20% и срок кредитования до 30 лет.
В проектах G3 возможен вариант получения рассрочки от застройщика: внесите 15% от стоимости при подписании ДДУ и остаток 85% за месяц до ввода дома в эксплуатацию. Приходите в офис продаж и наши менеджеры подберут удобный для вас способ оформления покупки квартиры
Мы берём на себя заботы о реализации вашей квартиры и на время продажи бронируем квартиру в наших жилых комплексах. Вы получаете деньги от реализации вашей недвижимости и оплачиваете стоимость новой квартиры.
Материнский капитал в 2024 году можно использовать на первого или второго ребенка, при условии российского гражданства ребенка и родителя. В проектах G3 этот капитал применим как первоначальный взнос или для погашения ипотеки.
Контакты
Проекты G3 Group