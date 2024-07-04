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Живите среди вековых сосен

Театральный G3 — это камерный малоэтажный комплекс в сосновой роще. В нём всего два дома на закрытой территории с продуманным ландшафтным дизайном, рекреационными зонами и достаточным количеством мест для парковки. Проект вдохновлён жизнью бизнес-класса и предлагает стрит-ритейл, детский сад, площадки для спорта и отдыха. Квартиры варьируются от студий до просторных евроформатов, с террасами на первых этажах и французскими балконами на последних.

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Особенности проекта

Уютный

тихий двор

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Уютный

тихий двор

Детские площадки

Зоны для игр детей разного возраста

Антитравматическое покрытие детских площадок

Дворы без машин

Доступ только для жителей

Wi-Fi на территории

Лесная гостиная с вековыми соснами

Беседки для спокойного отдыха

Зоны воркаута

Тренажеры для спорта и спортивных игр

Здоровый образ жизни

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Входные группы

и лобби

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Входные группы

и лобби

Безбарьерная среда


Входные группы на уровне тротуара

Дизайнерское лобби с панорамным остеклением, зоной отдыха и лифтом

Лобби по индивидуальному дизайн проекту

Помещение для хранения колясок и велосипедов

Розетки для электросамокатов

Места для мытья лап питомцам и велосипедных колес

Гостевой санузел

Архитектура

Дома с фасадами природных оттенков

Малоэтажная застройка 4-5 этажей

Французские балконы

Квартиры с террасами на первом этаже

Широкоформатные окна

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Инфраструктура

  • 500

    м

    От станции МЦД-3 “Ильинская”

  • 35

    мин.

    До м. Выхино

  • 1

    час

    До Казанского вокзала

  • 8

    км

    До Новорязанского шоссе

  • 16

    км

    До МКАД

Типовые планировки

Студия 30.1 м2
от 6 492 849 руб.
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по параметрам

Сценарии для жизни

Отделка

Выбор квартиры с чистовой отделкой прекрасно подойдет для тех, кто хочет сразу после покупки заехать в свою новую квартиру. Вам не придется ломать голову над дизайн-проектом, контролировать рабочих, а главное – вы сможете переехать сразу после получения ключей! Приятный бонус - не придется тратить дополнительные деньги на ремонт, стоимость отделки уже включена в стоимость квартиры

Купить квартиру с отделкой

Все включено

Переезд сразу после получения ключей

Готовое решение

Дизайн продуман профессионалами, вам остается купить только мебель

Качество

Отделка от застройщика выполняется из качественных проверенных материалов и опытными рабочими

Экономия

Выгода от экономии денег и времени

Способы покупки

Семейная ипотека
31.01%
Максимальная сумма кредита — 12 000 000 В случае превышения, первоначальный взнос будет автоматически увеличен.
Стандартная ипотека
Семейная ипотека
Сбербанк
Сбербанк
Абсолют Банк
Абсолют Банк
16.8%
Ставка
5.99%
Ставка
64 267 руб/мес
Платеж
50 198 руб/мес
Платеж
14069 руб
1 258 860 руб
Переплата
414 735 руб
Переплата
0 руб
Экономия
844 125 руб
Экономия
Ипотека

Предоставляются программы ипотеки с выгодными условиями: «Семейная ипотека» с ставкой 6% для семей с ребенком до 6-ти лет и «IT-ипотека» с ставкой 5% для сотрудников аккредитованных IT-компаний. Обе программы предусматривают первоначальный взнос от 20% и срок кредитования до 30 лет.

Рассрочка

В проектах G3 возможен вариант получения рассрочки от застройщика: внесите 15% от стоимости при подписании ДДУ и остаток 85% за месяц до ввода дома в эксплуатацию. Приходите в офис продаж и наши менеджеры подберут удобный для вас способ оформления покупки квартиры

Trade-in

Мы берём на себя заботы о реализации  вашей квартиры и на время продажи бронируем квартиру в наших жилых комплексах. Вы получаете деньги от реализации вашей недвижимости и оплачиваете стоимость новой квартиры.

Материнский капитал

Материнский капитал в 2024 году можно использовать на первого или второго ребенка, при условии российского гражданства ребенка и родителя. В проектах G3 этот капитал применим как первоначальный взнос или для погашения ипотеки.

Контакты

  • Офис продаж на объекте
    ТЦ Ильинский Парк, ул. Чкалова, д. 2 к. 2. 2 этаж, Офис №11
  • Центральный офис
    Пресненская наб., 6, стр. 2 Москва-Сити, МФК Империя, подъезд №3, 56 этаж.
+7 (495) 664-30-00

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